Elden Ring: un demake ci farà visitare l'Interregno su Game Boy

Un giocatore di Elden Ring, Shin su Reddit, sta lavorando a un demake del gioco di FromSoftware per il Game Boy. Sì, presto chi vorrà potrà visitare l'interregno sulla storica console portatile di Nintendo. Il gioco sarà fruibile sia tramite emulazione, sia sull'hardware reale.

Come potete vedere dal filmato, che riproduce l'introduzione, il gioco è già in parte funzionante e a maggio dovremmo avere la possibilità di giocare con una demo. Nel video possiamo vedere il luogo del risveglio del Tarnished, nonché le tombe e il boss Grafted Scion, che mette fine all'avventura. L'eroe può rotolare per schivare gli attacchi e può rispondere con la sua spada. C'è anche la schermata "You Died", che non poteva mancare in un titolo simile.

Lo sviluppatore del demake di Elden Ring usa il tool GB Studio 3.0. Per ora non è stato deciso quali saranno le dimensioni effettive del progetto, ma entro la fine di maggio la mappa di Limgrave dovrebbe essere pronta.

Se vi interessa, potete seguire i progressi dello sviluppo nel canale Twitch di Shin, dove verranno mostrate tutte le novità.