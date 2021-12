NieR, serie conclusa? Yoko Taro ci scherza su durante gli auguri di Buone Feste

La serie di NieR è da considerarsi conclusa? È stata questa la battuta fatta da Yoko Taro, il visionario game director mascherato, nel corso di un video messaggio di auguri di Buone Feste.

A qualche mese dall'uscita dello spin-off mobile NieR Re[in]carnation, disponibile su iOS e Android, il franchise non è ancora stato rilanciato ufficialmente, ma a questo punto è chiaro che Taro e i suoi collaboratori ci stanno lavorando.

"Vogliamo annunciarlo oggi: la serie di NieR è da considerarsi conclusa", ha detto il director in compagnia di Yosuke Saito e Keiichi Okabe, per poi aggiungere "Non si sa mai... potrei realizzare altri giochi se mi dessero una montagna di soldi."

Insomma, avrete capito quale sia il tono utilizzato dai tre autori nel corso di questo bizzarro video messaggio, che va avanti una battuta dopo l'altra fino alla parte in cui ci vengono fatti effettivamente gli auguri di Buone Feste.

I tantissimi fan di NieR possono dunque sperare in un ritorno del brand, e magari ci sarà modo di parlarne già all'inizio del 2022: teniamo le dita incrociate.