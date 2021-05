Abandoned: il survival esclusivo per PS5 sarà presentato a breve

Blue Box Game Studios ha annunciato tramite Twitter che presto presenterà Abandoned, un survival realistico esclusivo per PS5. Purtroppo non ha dato alcun dettaglio in merito, limitandosi a pubblicare un'immagine teaser con il logo del gioco, dello studio, di PS5 e dell'Unreal Engine.

Le informazioni sul gioco rimangono quindi quelle condivise ad aprile: si tratta di un gioco di sopravvivenza previsto per il 2021, caratterizzato da un mondo aperto e da meccaniche tendenti al massimo realismo.

Come già riportato, la storia di Abandoned ruota attorno a Jason Longfield, un uomo che si risveglia in una strana foresta senza alcun ricordo. Scopre però ben presto di essere stato rapito per fini "oscuri" e dovrà quindi lottare per sopravvivere e trovare un modo per scappare.

A differenza di altri survival, le meccaniche di gioco di Abandoned saranno spietate. Quindi non si potranno abbattere foreste per costruirsi un castello medievale, ma si dovrà combattere davvero per non farsi ammazzare dai pericoli che ci circondano.