ASUS ROG Zephyrus M16 e S17, tutto sui nuovi gaming notebook con RTX 3070 e 3080

Non è tutto: i portatili Zephyrus M16 e Zephyrus S17 sono equipaggiati con soluzioni grafiche che includono le straordinarie NVIDIA RTX 3070 e NVIDIA RTX 3080 , capaci di garantire prestazioni d'eccellenza con i giochi.

Caratterizzato da un display da 16 pollici applicato a uno chassis ultra-slim da 15 pollici, ASUS ROG Zephyrus M16 vanta una risoluzione WQHD 2560 x 1600 pixel, proporzioni 16:10 con refresh rate a 165 Hz e tempo di risposta da 3 millisecondi con tecnologia Adaptive-Sync e una copertura colore DCI-P3 del 100% con supporto Dolby Vision.

In termini di componentistica, ai processori Intel di ultima generazione si affiancano schede video fino alla NVIDIA RTX 3070, coadiuvata dal sistema Intelligent Cooling che garantisce la freschezza del portatile sotto le dita dell'utente senza però limitare le prestazioni di CPU e GPU.

Il notebook è dotato di una configurazione a sei speaker con un doppio woofer a prova di vibrazione per una resa audio stratosferica, ulteriormente migliorata dal supporto per la tecnologia Dolby Atmos. Il microfono tridimensionale è inoltre capace di catturare la nostra voce in qualsiasi situazione, grazie anche a un sistema intelligente di cancellazione del rumore.

Parliamo inoltre di un dispositivo effettivamente portatile, con un design slim dallo spessore di appena 19,9 millimetri e con un peso pari a 1,9 Kg. Sul fronte estetico, la colorazione nera con pellicola prismatica realizzata in CNC garantisce al notebook un aspetto stiloso e professionale in qualsiasi ambiente.

ASUS ROG Zephyrus M16 sarà disponibile in Italia entro la fine dell'estate con un prezzo che vadia dai 1799€ ai 2699€ a seconda della configurazione.

