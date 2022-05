Acer ConceptD 5, 500 e 100: laptop e desktop con RTX, OLED e CPU Intel 12gen

Acer ha presentato i nuovi ConceptD 5, ConceptD 500 e ConceptD 100: PC laptop e desktop equipaggiati con GPU RTX, display OLED e processori Intel di dodicesima generazione.

I laptop della linea Creator Concept D 5 e Concept D 5 Pro vantano uno spessore di poco più di 25 millimetri e uno chassis in metallo, ma consentono di affrontare carichi di lavoro pesanti con CAD e montaggio video con risoluzione fino a 6K, animazioni 3D e livestreaming.

Merito dei processori ino a Intel Core i7 12700H di dodicesima generazione e alle GPU NVIDIA RTX: a GPU GeForce RTX 3070 Ti si trova nei modelli CN516-73G, mentre la più potente NVIDIA RTX A5500 è presente nelle configurazioni Pro (CN516-73P). Completano il tutto fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e fino a 2 TB di storage SSD NVMe PCIe Gen 4 M.2.

Acer ConceptD 5

Fresco e silenzioso (meno di 40 dBA), ConceptD 5 può montare un display opzionale OLED WQUXGA (3840 x 2400 pixel) da 400 nit con copertura DCI-P3 al 100%, Pantone Matching System e HDR per una resa dei colori assolutamente straordinaria, bianchi luminosi e neri profondi.

ConceptD 5 è dotato di una batteria con la più alta capacità che Acer abbia mai incluso in un laptop ConceptD. Si tratta di una batteria ai polimeri di litio da 99,98 Wh che alimenta il luminoso display e consente un utilizzo sostenuto alla massima potenza per navigare in wireless nel web, riprodurre video e fruire di contenuti in streaming fino a 11 ore.

La serie ConceptD 5 include anche numerose porte, fondamentali per la creazione di contenuti. Un lettore di schede HDMI 2.1 e SD 7.0 full-size rende più semplice il collegamento alle periferiche e il trasferimento rapido dei contenuti, mentre le porte Thunderbolt™ 4 e USB Type-C consentono di caricare i dispositivi e di trasferire file più velocemente oltre a estendere il display a molteplici monitor esterni.

La tastiera retroilluminata color ambra include tasti rigidi con una corsa di 1,55 mm per un'esperienza di digitazione reattiva, confortevole e silenziosa. Il trackpad Corning® Gorilla® Glass è più grande del 27% rispetto alla generazione precedente e un lettore biometrico delle impronte digitali integrato direttamente nella parte in alto a sinistra del touchpad rende più semplice l'accesso attraverso Windows Hello.

Acer ConceptD 500

Per quanto riguarda i PC desktop, ConceptD 500 vanta un design minimalista, in bianco e con illuminazione ambrata con case da appena 20 litri di volume. Equipaggiati con Windows 11, gli ultimi modelli (CT500-53A) includono le più recenti tecnologie di Intel e NVIDIA, inclusi processori Intel Core i9 di dodicesima generazione e una scelta di GPU NVIDIA RTX A4000 oppure GeForce RTX 3070.

Con un massimo di 128 GB di memoria DDR4 a 3200 Mhz, fino a 4 TB di storage SSD M.2 Gen 4 e un HDD fino a 4 TB, offre tutte le prestazioni e lo storage necessari per le applicazioni di progettazione 2D e 3D che fanno un uso intensivo delle risorse di calcolo. ConceptD 500 è silenzioso ed è caratterizzato da un ottimo bilancio termico; la presa d'aria anteriore ottimizza il raffreddamento mentre la rumorosità è contenuta al di sotto dei 40 dbA, per un silenzio da biblioteca.

Sul retro e sulla parte anteriore del dispositivo, per un accesso più facile, si trova una gamma completa di porte per collegarlo alle periferiche. Gli utenti potranno trasferire rapidamente file con una porta USB di tipo C (10 Gbps) o un lettore integrato di schede SD e connettersi in modo rapido e sicuro a Internet tramite la connessione LAN ad alta velocità con velocità fino a 2,5 Gbps.

Acer ConceptD 100

Infine abbiamo il ConceptD 100, pensato per le PMI, con un design classico e dimensioni ridotte ideali per un ufficio. Presenta anche un design minimalista, caratterizzato dallo chassis bianco con morbidi bordi arrotondati, un pannello superiore effetto legno e una striscia di luce ambrata lungo il pannello frontale per un look elegante e attuale.

Sviluppato per i creatori di contenuti che lavorano in 2D e 3D, nonché per studi di progettazione di piccole e medie dimensioni, è dotato di componenti potenti adatti per la progettazione grafica, la modellazione 3D leggera e i carichi di lavoro CAD e BIM.

Gli ultimi modelli (CM100-53A) sono dotati di processori Intel Core i5 o Core i7 di dodicesima generazione e di GPU NVIDIA T400 o T10001. Supportano fino a 128 GB di memoria DDR4 3200Mhz, con HDD da 7200 RPM fino a 2 TB e fino a 2 TB di SSD M.2 PCI-e/Gen 4.

Le porte sulla parte anteriore e posteriore facilitano il collegamento a un'ampia gamma di periferiche consentendo ai creator di trasferire rapidamente file con una porta USB Type-C (10 Gbps) o un lettore di schede SD integrato.

Il dispositivo include anche una connessione LAN ad alta velocità con velocità fino a 2,5 Gbps per una connessione veloce e affidabile a Internet. Inoltre, un sistema di raffreddamento avanzato mantiene fresco il dispositivo contenendo i livelli di rumore al di sotto dei 40 dbA.

Prezzi e disponibilità