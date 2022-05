Vampire: The Masquarade – Swansong, ecco il trailer di lancio del GDR di Big Bad Wolf

Nacon e Big Bad Wolf hanno pubblicato il trailer di lancio di Vampire: The Masquerade: Swansong in occasione del debutto del gioco oggi su PS5. Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Vampire: The Masquerade - Swansong è un GDR narrativo basato sul gioco di ruolo di culto. I giocatori avranno il controllo di tre personaggi, Leysha, Galeb ed Emem, ognuno con tratti e caratteristici unici. Attraverso le vostre scelte, potrete plasmare le loro statistiche e abilità, tra cui lo scassinare le porte, intimidire gli NPC o ottenere più informazioni da un indizio.

Oltre alle abilità da investigatori, i tre protagonisti possiedono dei poteri vampirici, chiamati Discipline, i Tratti, ovvero dei bonus positivi o negativi che si attivano in base alle decisioni che prenderete, e i Talenti che si sbloccano adottando un particolare stile di gioco in modo assiduo.

Come riportato ieri, i primi voti della critica internazionale per Vampire: The Masquerade - Swansong sono piuttosto contrastanti, con alcune testate che hanno premiato il GDR con voti ottimi e altre che invece hanno assegnato delle nette insufficenze.