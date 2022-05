Acer Swift 3 OLED annunciato ufficialmente: ecco caratteristiche, prezzo e uscita

Acer ha annunciato ufficialmente Swift 3 OLED, il nuovo laptop dotato appunto di display OLED e di caratteristiche tecniche interessanti, che includono processori Intel di dodicesima generazione. Il prezzo? Si parte da 999€ con uscita fissata a luglio 2022.

Acer Swift 3 OLED (SF314-71) ha come tratto caratteristico un display OLED 16:10 WQXGA+ (2880 x 1800 pixel) da 14 pollici con un rapporto schermo / chassis del 92% e dunque bordi estremamente sottili. Oltre al contrasto assoluto, il pannello vanta la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e il 100% della gamma di colori DCI-P3.

Sotto la scocca troviamo i nuovi processori Intel Core serie H di dodicesima generazione e una GPU Intel Iris Xe, ma anche SSD PCIe Gen4 e fino a 16 GB di memoria RAM LPDDR5: configurazioni ideali sia per il lavoro che per il gaming, grazie anche alla tecnologia Intel Evo e a un'autonomia reale fino a 10 ore con la possibilità di ricaricare 30 minuti per 4 ore di funzionamento.

Caratterizzato da uno chassis in alluminio con spessore di soli 17,9 millimetri e un peso di 1,4 Kg, Acer Swift 3 OLED utilizza un touchpad OceanGlass costruito utilizzando rifiuti plastici provenienti dall'oceano, in grado di restituire al tocco una sensazione simile al vetro.

Swift 3 OLED è dotato di Intel Wi-Fi 6E per una connettività ultraveloce. La sua webcam FHD MIPI sfrutta la tecnologia Acer Temporal Noise Reduction (TNR) per restituire video di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la tecnologia Acer PurifiedVoice con AI Noise Reduction assicura che la voce dell'utente sia forte e chiara.

La tastiera retroilluminata presenta una presa d'aria progettata per dissipare l'8-10% in più di calore rispetto a una tastiera standard.