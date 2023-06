AEW: Fight Forever, un gameplay trailer presenta i Ladder Match

Gli sviluppatori di Yuke's e il publisher THQ Nordic hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di AEW: Fight Forever che presenta un grande classico del wrestling, ovvero i Ladder Match.

Dopo il video dedicato ai match tag team, il filmato di oggi vede come protagonisti due dei lottatori di AEW: Fight Forever, Darby Allin e lo "Spanish God" Sammy Guevara, mostrando alcuni dei loro ladder match con un mix di sequenze di gioco e riprese dal vivo.

Per chi non lo sapesse, un Ladder Match è un tipo di incontro in cui un oggetto, solitamente la cintura da campione in palio, è appeso sopra il ring e i contendenti devono afferrarlo prima degli altri utilizzando una scala, che diventa l'elemento chiave del match, con i lottatori che possono utilizzarla per colpire gli avversari o come trampolino per attacchi acrobatici.

AEW: Fight Forever sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il prossimo 29 giugno 2023.

Il gioco mescola meccaniche wrestling arcade allo stile delle mosse finali delle superstar dell'All Elite Wrestling e al lancio includerà un ampio cast di lottatori tra vecchie glorie e nuove star, numerose modalità, tra cui la Carriera, opzioni per la personalizzazione dei personaggi e oltre 40 armi, da usare a vostra discrezione se non vi piace giocare pulito. Non mancheranno anche minigiochi e sfide giornalierie e settimanali con in palio varie ricompense cosmetiche.