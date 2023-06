I migliori videogiochi indie della Summer Game Fest

Ma in quel di Los Angeles - pur senza l'E3 - c'è un mondo sotterraneo che continua a crescere e a innovare, aprendo spiragli su piccole produzioni delle quali, facendo affidamento solo su un trailer, è molto difficile comprendere la natura; opere che non occuperanno mai la prima pagina delle riviste e delle testate fin dal momento dell'annuncio, ma che sempre più spesso tornano a farsi sentire anni più tardi, in seguito all'uscita, quando qualcuno le scopre per caso, leggendo recensioni dimenticate o seguendo il consiglio di un amico.

Carlsen è stato la mente e l'anima dietro il design dei grandi successi di Playdead, e se già Cocoon poteva contare su un certo pedigree, è riuscito a impressionare chiunque abbia avuto occasione di testarlo nel contesto delle demo in loco della Summer Game Fest. E il concept alla base dell'esperienza, a onor del vero, è veramente folle: Cocoon è un ibrido fra titolo d'azione e puzzle game nel quale interi mondi si celano all'interno di piccoli globi, e al protagonista è consentito sia balzarci all'interno - al fine di esplorarli - sia portarseli dietro per risolvere gli enigmi che punteggiano altri mondi, a loro volta contenuti in ulteriori globi. Insomma, in parole povere si tratta di una specie di enorme "Inception" di mondi videoludici fra i quali saltare costantemente, senza disdegnare battaglie contro i boss e una profondità del giocato tutt'altro che scontata.

Il nome di Jeppe Carlsen ha raggiunto una certa rilevanza nel mondo dello sviluppo in seguito alla pubblicazione del Limbo di Playdead, titolo divenuto cult che l'ha visto all'opera dietro le quinte nel ruolo di lead gameplay designer. Ruolo che ha ricoperto anche in occasione del lancio di INSIDE - seconda "grande" opera della compagnia, prima di abbandonare la nave per inseguire una forma ancor più pura d'indipendenza attraverso la fondazione di Geometric Interactive, la cui opera prima sarà proprio l'ispirato Cocoon .

Yes, Your Grace: Snowfall

Di Snowfall si sa ancora poco, ma quel che si è visto è promettente

Presentato in occasione della Summer Game Fest, Yes, Your Grace: Snowfall è il sequel - difficile dire se diretto o meno - di Yes, Your Grace di Brave at Night, titolo pubblicato in sordina nel 2020 che ha conosciuto una seconda giovinezza entrando a far parte del catalogo di Xbox Game Pass, dal quale tuttavia è attualmente assente. Nell'opera originale si vestivano i panni di un re per vivere l'intera storia della sua disgraziata dinastia, raccontata attraverso un geniale espediente: fatta salva una serie di risorse generate dai possedimenti del monarca, ogni giorno si ricevevano cittadini, mercanti, soldati e altri sovrani, alle cui richieste si poteva rispondere solamente di sì e di no, stravolgendo profondamente l'incedere della trama e la situazione economica del regno.

Yes, Your Grace: Snowfall, dalle sequenze mostrate, si presenta come un'opera ancor più complessa, pur se radicata nella medesima immediatezza dell'originale. Nelle informazioni condivise dagli sviluppatori si parla di gestione delle risorse nelle risposte ai questuanti, elemento centrale del predecessore, della guida di truppe sul campo di battaglia, il che aveva un ruolo decisamente più minimalista in passato, nonché di prendersi cura della famiglia e forgiare alleanze, due compiti che, per i veterani che hanno giocato il primo capitolo, fanno squillare un terribile campanello d'allarme.