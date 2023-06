Valorant: dettagli sulla modalità Deathmatch a squadre, in arrivo con l'Atto I dell'Episodio 7

Riot Games ha condiviso maggiori informazioni sulla nuova modalità Deathmatch a Squadre di Valorant, dove team da 5 giocatori si affronteranno in tre mappe personalizzate. Sarà disponibile con il lancio dell'Atto I dell'Episodio 7, atteso per il 27 giugno 2023.

Nel Deathmatch a Squadre i giocatori possono decidere l'armamento per ogni fase prima dell'inizio della match o ogni volta che si ritrovano alla base. In più, nelle mappe si potranno trovare dei generatori di armi, sfere di guarigione delle sfere Ultima.

I match si svolgeranno in quattro fasi a tempo, con i giocatori che torneranno in gioco dopo 1,5 secondi dopo essere stati eliminati. L'obiettivo per assicurarsi la vittoria è quello di raggiungere le 100 uccisioni prima della squadra avversaria.

Oltre a questa nuova modalità, l'Atto 1 dell'Episodio 7 di Valorant introdurrà un sistema di progressione rinnovato e pensato per offrire ai giocatori nuovi modi per ottenere le ricompense. Tra questi cambiamenti troviamo una nuova tipologia di obiettivi per le missioni giornalierie, chiamati "checkpoint", una nuova valuta gratuita chiamata Crediti Kingdom, che si possono usare per sbloccare nuovi ornamenti, eventi di Reclutamento agente e molto altro ancora.