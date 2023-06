Esport: ci stanno perdendo tutti un sacco di soldi, è un business terribile, per Disguised Toast

Lo streamer Jeremy Wang, meglio conosciuto come Disguised Toast, ha pubblicato un video per parlare del business degli esport, che secondo lui è terribile: "ci stanno perdendo tutti un sacco di soldi". Egli stesso ha investito un milione di dollari in un team di Valorant, DSG, ma li ha persi praticamente tutti.

Disguised Toast: "L'industria degli esport è una delle cose peggiori in cui entrare." Il motivo è che nonostante i milioni di dollari investiti, non si riescono a fare soldi.

Disguised Toast ha annunciato a gennaio di aver investito 500.000 dollari per fondare una squadra di Valorant, DSG. Purtroppo non gli è andata bene, visto che a maggio aveva perso sette partite sulle sette disputate. Nonostante l'esperienza, il nostro ha perseverato e a maggio ha comprato una squadra di League of Legends per competere nella North American Challengers League, ma Riot ha annunciato all'improvviso la cancellazione dell'evento, mandando in pani moltissime squadre.

In realtà è l'intero panorama esport ad apparire traballante, con i ripensamenti di Activision Blizzard sulle Overwatch League e Call of Duty League, dichiarate negative per gli affari della compagnia, che hanno messo in forte discussione la sostenibilità dei costosissimi team esport.

Va detto che Riot e Activision Blizzard hanno confermato il loro supporto alla scena, ma il sospetto è che si tratti di dichiarazioni obbligate e che, in realtà, dietro le quinte qualcosa si stia muovendo per tagliare i costi.

Il racconto fatto da Disguised Toast nel video è decisamente indicativo in tal senso: "La scorsa settimana, il mio commercialista mi ha mandato un messaggio dicendo: "Toast, dobbiamo parlare. Mi ha detto che quest'anno sto per spendere un milione di dollari, il doppio di quanto mi aspettavo. Mi ha inviato il bilancio con tutti questi numeri rossi, e ho notato che la sezione dei ricavi era cancellata. Gli ho chiesto: 'Perché l'hai cancellata?' E lui ha risposto: "Beh, non è cancellata, semplicemente non c'è niente. Non stai guadagnando soldi".

"Se guardate alle organizzazioni esport nord americane sono tutte fallite o in fallimento. E dico proprio tutte. Alcune provano a dire di stare ancora bene e che tutto sta andando bene, ma fidatevi di me quando dico che tutti stanno perdendo un sacco di soldi. Tanta gente viene licenziata e in questo momento non c'è una realtà sicura."

La situazione è davvero così tragica? Purtroppo bisogna fidarsi delle parole di Disguised Toast, che facendo parte della scena può guardarla dal di dentro, anche perché molte delle compagnie che si occupano di esport non mostrano i bilanci e, pubblicamente, non hanno mai parlato di crisi. Anche il FaZe Clan, che sta per essere tolto dal Nasdaq e rischia seriamente la bancarotta, non ha mai fatto trasparire la situazione.

Intanto però gli sponsor più grandi si stanno ritirando e risollevare la scena, in perenne crisi di pubblico, appare quantomai complicato, tanto che alcuni sospettano che la situazione potrebbe presto esplodere.