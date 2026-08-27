AirPods Pro 3 sono in offerta su Amazon: acquista gli auricolari Apple al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante che fa calare il prezzo delle AirPods Pro 3: lo sconto attivo è del 20% e il costo totale e finale d'acquisto ammonta a 199€ (minimo storico). Acquistale direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Gli AirPods Pro 3 puntano a offrire un'esperienza di ascolto ancora più immersiva, grazie a una cancellazione attiva del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. La nuova architettura acustica promette un suono tridimensionale, con bassi più profondi e una riproduzione dettagliata, capace di rendere più nitidi strumenti e voci.
Ulteriori dettagli sulle AirPods Pro 3
Tra le novità spicca il rilevamento della frequenza cardiaca, che consente di monitorare il battito e le calorie consumate durante 50 diverse attività sportive. Attraverso l'iPhone è inoltre possibile consultare dati come passi e anello Movimento. L'autonomia arriva a 8 ore con una singola ricarica utilizzando la cancellazione attiva del rumore.
Il comfort viene migliorato grazie a nuovi cuscinetti in silicone disponibili in cinque misure, progettati per adattarsi meglio alle diverse forme dell'orecchio. Sul fronte della salute uditiva, gli auricolari permettono di effettuare un test dell'udito direttamente a casa e includono una funzione di protezione contro l'esposizione a rumori troppo intensi.
L'equalizzazione adattiva modifica il suono in base alla conformazione dell'orecchio, mentre i microfoni interni regolano l'audio in tempo reale