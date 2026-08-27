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Altro giovedì, altro GFN Thursday: NVIDIA svela i 13 giochi della settimana

Questa settimana GeForce Now accoglie nuovi titoli, tra cui Aliens: Fireteam Elite 2 e Baldur's Gate 3. Inoltre, NVIDIA ha annunciato una nuova offerta esclusiva dedicata a CONTROL Resonant.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/08/2026
GFN Thursday

Come di consueto, GeForce Now accoglie nuovi giochi questa settimana. Si tratta di ben 13 titoli da provare, alcuni particolarmente amati, oltre a nuove uscite da scoprire. Ecco di seguito tutti i dettagli.

GFN Thursday, Resonance: A Plague Tale Legacy e altri giochi in arrivo

Ecco di seguito un pratico riepilogo dei giochi disponibili in streaming questa settimana:

  • Aliens: Fireteam Elite 2 (Nuova uscita su Steam, 25 agosto)
  • Resonance: A Plague Tale Legacy (Nuova uscita su Steam e Xbox, 27 agosto), disponibile su Game Pass
  • STAR WARS Zero Company (Nuova uscita su EA app e Steam, 27 agosto)
  • Baldur's Gate 3 (GOG)
  • Call of Duty: Modern Warfare 4 - Open Beta Weekend (Battle.net, disponibile dal 28 agosto al 1° settembre)
  • Clair Obscur: Expedition 33 (GOG)
  • Cold Fear (GOG)
  • IRON NEST: Heavy Turret Simulator (Steam)
  • Kingdom Come: Deliverance II (GOG)
  • Mount & Blade: Bannerlord II (GOG)
  • No Man's Sky (GOG)
  • Paradise Killer (Steam)
  • The Witcher 3: Wild Hunt (GOG)

NVIDIA specifica di star lavorando per aggiungere il supporto per le versioni Steam e Xbox dell'Open Beta di Call of Duty: Modern Warfare 4. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Non è tutto, perché dal 25 agosto al 27 settembre è valida un'offerta legata a CONTROL Resonant: chi acquista un abbonamento GeForce NOW Ultimate di 12 mesi, potrà ricevere il gioco al lancio senza costi aggiuntivi. A tal proposito, i membri Ultimate possono sfruttare i nuovi controlli NVIDIA DLSS 4.5 per DLSS Super Resolution, Dynamic Frame Generation e Ray Reconstruction.

Altre novità in arrivo

GeForce Now si prepara ad accogliere altri giochi come CONTROL Resonant, Gears of War: E-Day, Onimusha: Way of the Sword, The Blood of Dawnwalker e STAR WARS Zero Company. Inoltre, il supporto per Steam Machine con Steam Controller arriverà nel corso di questo autunno, mentre Firefox è ora ufficialmente supportato per chi gioca nel browser.

GeForce NOW ora supporta ufficialmente Firefox su Windows GeForce NOW ora supporta ufficialmente Firefox su Windows

Infine, è in arrivo un supporto Amazon Fire TV ampliato, mentre GoG single sign-on ha reso ancora più facile collegare un account una sola volta, in modo da non dover ripetere l'accesso. Quale gioco vi interessa maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto, come sempre.

#NVIDIA #Tecnologia
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