Altro giovedì, altro GFN Thursday: NVIDIA svela i 13 giochi della settimana

GFN Thursday, Resonance: A Plague Tale Legacy e altri giochi in arrivo

Ecco di seguito un pratico riepilogo dei giochi disponibili in streaming questa settimana:

Aliens: Fireteam Elite 2 (Nuova uscita su Steam, 25 agosto)

(Nuova uscita su Steam, 25 agosto) Resonance: A Plague Tale Legacy (Nuova uscita su Steam e Xbox, 27 agosto), disponibile su Game Pass

(Nuova uscita su Steam e Xbox, 27 agosto), disponibile su Game Pass STAR WARS Zero Company (Nuova uscita su EA app e Steam, 27 agosto)

(Nuova uscita su EA app e Steam, 27 agosto) Baldur's Gate 3 (GOG)

(GOG) Call of Duty: Modern Warfare 4 - Open Beta Weekend (Battle.net, disponibile dal 28 agosto al 1° settembre)

(Battle.net, disponibile dal 28 agosto al 1° settembre) Clair Obscur: Expedition 33 (GOG)

(GOG) Cold Fear (GOG)

(GOG) IRON NEST: Heavy Turret Simulator (Steam)

(Steam) Kingdom Come: Deliverance II (GOG)

(GOG) Mount & Blade: Bannerlord II (GOG)

(GOG) No Man's Sky (GOG)

(GOG) Paradise Killer (Steam)

(Steam) The Witcher 3: Wild Hunt (GOG)

NVIDIA specifica di star lavorando per aggiungere il supporto per le versioni Steam e Xbox dell'Open Beta di Call of Duty: Modern Warfare 4. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Non è tutto, perché dal 25 agosto al 27 settembre è valida un'offerta legata a CONTROL Resonant: chi acquista un abbonamento GeForce NOW Ultimate di 12 mesi, potrà ricevere il gioco al lancio senza costi aggiuntivi. A tal proposito, i membri Ultimate possono sfruttare i nuovi controlli NVIDIA DLSS 4.5 per DLSS Super Resolution, Dynamic Frame Generation e Ray Reconstruction.