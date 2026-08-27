Altro giovedì, altro GFN Thursday: NVIDIA svela i 13 giochi della settimana

Come di consueto, GeForce Now accoglie nuovi giochi questa settimana. Si tratta di ben 13 titoli da provare, alcuni particolarmente amati, oltre a nuove uscite da scoprire. Ecco di seguito tutti i dettagli.
GFN Thursday, Resonance: A Plague Tale Legacy e altri giochi in arrivo
Ecco di seguito un pratico riepilogo dei giochi disponibili in streaming questa settimana:
- Aliens: Fireteam Elite 2 (Nuova uscita su Steam, 25 agosto)
- Resonance: A Plague Tale Legacy (Nuova uscita su Steam e Xbox, 27 agosto), disponibile su Game Pass
- STAR WARS Zero Company (Nuova uscita su EA app e Steam, 27 agosto)
- Baldur's Gate 3 (GOG)
- Call of Duty: Modern Warfare 4 - Open Beta Weekend (Battle.net, disponibile dal 28 agosto al 1° settembre)
- Clair Obscur: Expedition 33 (GOG)
- Cold Fear (GOG)
- IRON NEST: Heavy Turret Simulator (Steam)
- Kingdom Come: Deliverance II (GOG)
- Mount & Blade: Bannerlord II (GOG)
- No Man's Sky (GOG)
- Paradise Killer (Steam)
- The Witcher 3: Wild Hunt (GOG)
NVIDIA specifica di star lavorando per aggiungere il supporto per le versioni Steam e Xbox dell'Open Beta di Call of Duty: Modern Warfare 4. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.
Non è tutto, perché dal 25 agosto al 27 settembre è valida un'offerta legata a CONTROL Resonant: chi acquista un abbonamento GeForce NOW Ultimate di 12 mesi, potrà ricevere il gioco al lancio senza costi aggiuntivi. A tal proposito, i membri Ultimate possono sfruttare i nuovi controlli NVIDIA DLSS 4.5 per DLSS Super Resolution, Dynamic Frame Generation e Ray Reconstruction.
Altre novità in arrivo
GeForce Now si prepara ad accogliere altri giochi come CONTROL Resonant, Gears of War: E-Day, Onimusha: Way of the Sword, The Blood of Dawnwalker e STAR WARS Zero Company. Inoltre, il supporto per Steam Machine con Steam Controller arriverà nel corso di questo autunno, mentre Firefox è ora ufficialmente supportato per chi gioca nel browser.
Infine, è in arrivo un supporto Amazon Fire TV ampliato, mentre GoG single sign-on ha reso ancora più facile collegare un account una sola volta, in modo da non dover ripetere l'accesso. Quale gioco vi interessa maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto, come sempre.