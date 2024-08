Alla Gamescom 2024 ci sono 21 aziende italiane, grazie ad Agenzia ICE e IIDEA

C'è anche un po' di Italia alla Gamescom 2024, grazie alla collaborazione tra Agenzia ICEe l'associazione di categoria IIDEA (Italian In-teractive Digital Entertainment Association), per l'apertura di un padiglione che ospiterà una delegazione di 21 aziende nostrane.

Come saprete, la Gamescom è la più importante fiera videoludica in Europa, in programma nella Business Area dal 21 al 23 agosto 2024 presso la Koelnmesse di Colonia, con un totale di 230.000 metri quadrati di spazio espositivo. Nell'edizione 2024 sono presenti oltre 1400 espositori provenienti da 64 Paesi. L'Italia partecipa alla fiera dal 2015.

La collettiva italiana sarà presente al padiglione 4.1, stand C031g - D040g.