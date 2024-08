Kindle Scribe con penna è in sconto su Amazon, la promozione per il lettore eBook che fa da taccuino digitale

Le offerte di Amazon di oggi ci propongono una promozione interessante per un Kindle Scribe (16 GB). Il lettore ebook in grado anche da fare da taccuino digitale per disegnare e scrivere a mano con schermo a inchiostro è in sconto, con la penna inclusa. Parliamo di un -24% rispetto al prezzo più basso recente, ovvero uno sconto di 90€. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 369.99€. Il prezzo attuale non è il migliore di sempre, ma parliamo di 5€ di differenze, quindi se vi interessa si tratta in ogni caso di un'ottima occasione.