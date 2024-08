In Forza Horizon 5 si potrà presto giocare a nascondino, come ci racconta il nuovo trailer

Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer di Forza Horizon 5 per presentare il gameplay della modalità Nascondino , che verrà lanciata il 10 settembre 2024. Si tratta di un annuncio proveniente dal livestream di Xbox alla Gamescom 2024, in cui saranno forniti aggiornamenti su tutti i giochi Xbox in arrivo nei prossimi mesi e sulle novità per quelli già disponibili, come in questo caso.

Nascondino

Il filmato conferma che Nascondino è una modalità di gioco 5v1 in cui un giocatore deve raggiungere il traguardo sfuggendo a cinque inseguitori. Naturalmente c'è un limite di tempo per farcela. Insomma, sembra essere decisamente frenetica. Da specificare che la modalità Nascondino sarà disponibile come aggiornamento gratuito.

Il nuovo trailer mostra anche del gameplay in 4K e spiega tutte le nuove meccaniche per filo e per segno. Quindi vale decisamente la pena di vederlo.

Insomma, nonostante gli anni sulle spalle e nonostante Playground Games sia impegnatissima nello sviluppo di Fable, Forza Horizon 5 non è stato ancora abbandonato e può contare su di un supporto eccellente, tanto che il numero dei suoi giocatori continua ad aumentare. Nel frattempo è stato annunciato che Forza Horizon 4 sarà rimosso da Game Pass e dalla vendita su Xbox Store e Steam.

Per il resto vi ricordiamo che Forza Horizon 5 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X e S e PC.