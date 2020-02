Amazon Alexa: un ex-amministratore della compagnia ha ammesso di spegnere gli speaker Echo per avere privacy

Amazon Alexa è stata al centro di rivelazioni inquietanti per quanto riguarda la violazione della privacy degli utenti dunque la cosa non giunge proprio come una sorpresa, tuttavia fa un certo effetto sapere che addirittura un executive di Amazon è solito spegnere gli speaker Echo per avere un po' di riservatezza.



Robert Frederick è a dire il vero un ex-amministratore della compagnia, visto che non fa più parte di Amazon, tuttavia vi ha lavorato negli anni scorsi e presumibilmente conosce piuttosto bene Amazon Alexa, gli speaker Echo e i segreti che celano, dunque il suo comportamento può avere un certo peso anche nell'atteggiamento dell'utenza nei confronti di questi dispositivi.



In un documentario pubblicato dalla BBC, Frederick, che era manager presso Amazon Web Services, ha affermato di spengere regolarmente gli speaker Echo con Alexa durante conversazioni personali o delicate, in generale quando sente il bisogno di riservatezza.



"Chiunque raccolga, possieda e abbia accesso ai dati, diventa sovrano. I dati personali hanno la massima importanza su tutto, tutto", ha affermato Frederick. La questione della possibilità che gli speaker Echo con Alexa facciano da spia raccogliendo informazioni e conversazioni degli utenti era già emersa in passato facendo partire un notevole scandalo, che ha portato alla possibilità di impedire l'ascolto anche solo per scopi di ricerca e sviluppo da parte delle compagnie.



È peraltro un problema comune anche a Google Home e Apple Siri, che sono state tutte al centro di polemiche sulla possibilità che carpiscano dati e informazioni dagli utenti senza che questi ne siano a conoscenza. In ogni caso, tutto questo non ha impedito il successo di Amazon Alexa in particolare, che a quanto pare sta distruggendo Google e Apple nel mercato degli speaker intelligenti.