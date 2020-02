Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle disponibile, trailer di lancio

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle è disponibile su PS4 e Xbox One, e SEGA ha pensato bene di pubblicare uno spettacolare trailer di lancio per il pacchetto.



Festeggia il 10° anniversario dei due titoli più amati di PlatinumGames con il doppio pacchetto rimasterizzato contenente Bayonetta e Vanquish.



Scopri la genesi della serie Bayonetta con l'avventura dinamica originale. Approfitta dell'arsenale di abilità di Bayonetta per tagliare, squarciare e aprire il fuoco contro orde di nemici celestiali.



Gioca con l'agente DARPA Sam Gideon di Vanquish, lo sparatutto sci-fi di successo. Dotato di BLADE, il sistema d'armi sperimentale che può scandire e copiare armi esistenti, Gideon deve infiltrarsi nella colonia spaziale invasa, Providence, e sconfiggere legioni di nemici.



Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle può essere acquistato sia in formato fisico che digitale.