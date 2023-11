Amazon Audible: due mesi gratis ora disponibili per il Black Friday 2023

Non poteva mancare il servizio Audible di Amazon per questo Black Friday! Amazon Italia ha reso disponibile una nuova promozione per Amazon Audible, il servizio in abbonamento per ascoltare audiolibri. Fino al 30 novembre 2023 è possibile reclamare due mesi gratuiti di accesso ad Audible, se rispettate una serie di condizioni. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo.

La promozione è valida soltanto per quei clienti Amazon che non sono mai stati iscritti ad Audible.it o che non hanno beneficiato del periodo d'uso gratuito di 30 giorni negli ultimi 12 mesi. In caso contrario, sarà possibile abbonarsi ad Audible al prezzo regolare del servizio, ovvero 9.99€.

Amazon Audible è un servizio in abbonamento che dà accesso a un ampio catalogo di audiolibri, podcast e non solo da ascoltare liberamente tramite l'app dedicata compatibile con smartphone, tablet, computer e altoparlanti di Amazon. Il servizio è completamente privo di pubblicità.