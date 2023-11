Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, nuovi dettagli in arrivo la prossima settimana

Level-5 ha annunciato che presto svelerà dettagli inediti su Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, in occasione dell'evento "Level-5 Vision 2023 II" in programma per la prossima settimana, per la precisione alle 13:00 italiane di mercoledì 29 novembre 2023.

Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore era apparso anche durante la precedente edizione dell'evento a marzo, dove era stato presentato un trailer che funge da introduzione alla nuova storia e a Steam Bison, una città tecnologicamente avanzata completamente alimentata a vapore e che farà da sfondo a questa nuova avventura.

Stavolta la speranza è quella di ottenere maggiori informazioni sul periodo di uscita e di poter vedere in azione l'esclusiva Nintendo Switch nelle prime sequenze di gameplay e dunque avere un assaggio delle nuove trovate degli sviluppatori per mettere alla prova l'arguzia dei giocatori.