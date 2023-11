Dragon's Dogma 2: una clip conferma il ritorno dei Telecristalli per il viaggio rapido

Presto scopriremo tanti nuovi dettagli su Dragon's Dogma 2 grazie al nuovo showcase di Capcom in programma la prossima settimana, ma nel frattempo il team di sviluppo si è affacciato sui social stuzzicando la curiosità dei giocatori, svelando con una breve clip di gameplay che nel nuovo capitolo torneranno i Telecristalli per il viaggio rapido.

Per chi non lo sapesse, il primo Dragon's Dogma presenta una meccanica peculiare per spostarsi rapidamente nel mondo di gioco. Oltre a una limitata selezione di luoghi chiave per il viaggio rapido, i giocatori possono posizionare quasi ovunque nella mappa dei Teracristalli, ovvero degli oggetti che fungono da destinazione per il teletrasporto.

Questa meccanica tuttavia presenta delle limitazioni. Infatti, il numero di telecristalli presenti in ogni partita è esiguo, sono pesantissimi da tenere nell'inventario, non se non possono posizionare più di dieci contemporaneamente e per attivare il viaggio rapido è necessario utilizzare un oggetto consumabile. Delle condizioni dunque che chiedono al giocatore di sfruttarli con raziocinio e parsimonia.

A dirla tutta, tanti giocatori non sono dei grandissimi fan dei Telecristalli per via dei limiti sopracitati, ma d'altro canto non è ancora chiaro se questa meccanica verrà riproposta in maniera identica in Dragon's Dogma 2 o se sono state apportate delle modifiche per renderla più accessibile.

In compenso sappiamo che nel gioco ci sarà almeno un nuovo modo per spostarsi velocemente. Infatti, sarà possibile salire su un carro trainato da buoi e decidere di dormire durante il viaggio per arrivare subito a destinazione, a patto che durante il tragitto non accada qualche imprevisto, come un'imboscata.