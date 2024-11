Amazon Audible è quasi gratis con una promozione che vi dà accesso a 3 mesi di abbonamento

Meno di un euro al mese è il prezzo attuale di Amazon Audible, il servizio per ascoltare gli audiolibri del colosso dell'e-commerce. Precisamente, la promozione attuale dà accesso a tre mesi di abbonamento a 0,99€ al mese, ovvero un totale di 2,97€ invece di 29,97€. Parliamo chiaramente di un 90% di sconto rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ovviamente la promozione non è valida per tutti, come avrete già intuito. Avete tempo fino al 12 dicembre 2024 alle 23:59 (ora italiana) per sfruttare l'offerta, ma potrete attivarla (e vederla) solo se non vi siete mai iscritti ad Audible.it con il vostro account Amazon. Come sempre, l'abbonamento si rinnoverà in automatico alla fine della versione a prezzo speciale, quindi ricordate di disattivare l'abbonamento dopo tre mesi se non volete proseguire a prezzo pieno.