Lords of the Fallen su PS5 Pro gira come con le impostazioni massime per PC, ma un computer costa molto di più

Si tratta di un risultato importante che non molti giochi riescono a raggiungere, e lo hanno fatto senza nemmeno utilizzare l'upscaling PlayStation Spectral Super Resolution . Inoltre, Gonzalez afferma che comprare un PC potente quando PS5 Pro costerebbe più di quanto costa la console.

Eduard Gonzalez, Principal Engine Programmer di HEXWORKS, ovvero gli autori di Lords of the Fallen , ha elogiato l'hardware di PS5 Pro e ha indicato che questa versione è paragonabile a quella PC con l'impostazione grafica migliore disponibile.

Le parole dello sviluppatore di Lords of the Fallen

Gonzalez afferma parlando con WCCFtech "Costruire un PC con componenti comparabili - GPU, CPU, memoria e SSD - a un livello di qualità simile sarebbe molto più costoso, quindi è fantastico vedere che Sony sta portando questo hardware di fascia alta a un pubblico più ampio. Il nostro gioco gira benissimo sulla PS5 standard, quindi se la PS5 Pro non rientra nel budget a disposizione, potrete comunque godervi Lords of the Fallen, ma se avete un po' di soldi extra, la PS5 Pro eleva davvero l'esperienza di gioco!".

"La PS5 Pro migliora il modello base della PS5 sotto ogni aspetto: una GPU più veloce, una CPU più rapida, unità di raytracing aggiornate, memoria aggiuntiva e hardware di apprendimento automatico personalizzato. Se dovessimo evidenziare una singola caratteristica di spicco, sarebbe la GPU, che appartiene a una generazione hardware superiore a quella originale".

Parlando invece del motivo per cui il gioco non usa il PSSR, Gonzalez afferma: "Il PSSR è una tecnologia impressionante, che offre una qualità paragonabile al DLSS e all'upscaling integrato di Unreal Engine 5, con l'ulteriore vantaggio di essere incorporato direttamente nella console, rendendolo compatibile con qualsiasi motore: il PSSR è innegabilmente un'aggiunta preziosa. Dopo aver effettuato test approfonditi, non abbiamo riscontrato differenze visive rispetto alla nostra versione personalizzata dell'upscaling di UE5, che è anche molto robusta. Pertanto, abbiamo deciso di continuare a utilizzare il nostro metodo di upscaling".

Non tutti sono fan della piattaforma, però, ad esempio Phil Spencer ha lanciato una frecciata a PS5 Pro: "Non faremo crescere il mercato con console da mille dollari".