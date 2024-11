Microsoft Flight Simulator 2024 per PC e Xbox Series X|S in sconto su Instant Gaming: l'uscita è vicina

Microsoft Flight Simulator 2024 in versione PC e Xbox Series X|S è in prenotazione presso Instant Gaming: potete ottenere una qualsiasi delle edizioni a prezzo scontato. Ricordiamo che sarà disponibile dal 19 novembre 2024. Le edizioni in promozione sono la Standard, la Premium Deluxe e la Aviator, a sconti variabili. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. I prezzi qui sopra calcolano già l'IVA, mentre una volta raggiunto Instant Gaming vedrete un prezzo pre-IVA. Le promozioni possono variare in qualsiasi momento, ma se il prezzo dovesse diminuire entro il lancio ricevere il rimborso della differenza.

I dettagli sulle varie edizioni di Microsoft Flight Simulator 2024

La versione standard del gioco include solo il gioco completo, mentre la versione Premium Deluxe propone il gioco ma anche degli extra, ovvero precisamente venticinque mezzi aggiuntivi e anche dieci aeroporti nei quali atterrare. Se invece volete volare ancora più in alto (scusate, la battuta) allora potete optare per la versione Aviator che aggiunge anche 30 velivoli pubblicati da Microsoft nel Marketplace. In questo comodo schema ufficiale potete vedere cosa è incluso nelle varie edizioni del gioco.

Tutti i modelli di aerei presenti nelle varie edizioni di Microsoft Flight Simulator 2024

Il codice da utilizzare per reclamare il gioco vi sarà ovviamente inviato solo al momento dell'uscita. Il codice è valido per gli account Microsoft Xbox, per PC e Xbox Series X|S. Non si tratta di una chiave per la versione PC Steam.