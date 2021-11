Amazon Black Friday 2021: Razer Goliathus Chroma, tappetino per mouse in offerta con illuminazione RGB

Per il Black Friday 2021, su Amazon è disponibile in offerta un tappetino per mouse Razer Goliathus Chroma Extended con illuminazione RGB. Lo sconto è di 20€, ovvero del 33%. Il prezzo pieno per un Razer Goliathus Chroma Extended con illuminazione RGB è 59.99€. Il prezzo attuale è il migliore in assoluto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il tappetino, in tessuto a microtrama, misura ‎92 x 29.4 x 0.3 cm. È ottimizzato per qualsiasi impostazione di sensibilità e sensore assicura reattività e performance. Con la tecnologia Razer Chroma si può personalizzare l'illuminazione con 16,8 milioni di opzioni di colore.

tappetino per mouse Razer Goliathus Chroma Extended

