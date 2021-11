Elgato HD60 S+: offerta Amazon del Black Friday 2021, scheda di acquisizione per PS5, PS4, Xbox e PC

Per il Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare in offerta un Elgato HD60 S+, una scheda acquisizione esterna per streaming e registrazione compatibile con PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Lo sconto è di 50€, ovvero del 25%. Il prezzo pieno indicato da Amazon è 199.99€. Questa scheda Elgato è di rado in offerta, inoltre quello odierno il miglior sconto di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'Elgato HD60 S+ permette la registrazione in 1080p e 60 FPS con HDR10 e permette di giocare con il passthrough senza ritardi a 4K e 60 FPS HDR10. Funziona con tutti i software di streaming, tra cui OBS Studio, Streamlabs OBS e Xsplit.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Elgato HD60 S+

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.