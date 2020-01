Amazon: cinque euro di buono sconto gratis, basta usare Prime Video

Volete guadagnare facilmente e velocemente 5 euro di buono sconto gratis da utilizzare su Amazon? E allora non dovrete far altro che guardare qualche contenuto di Amazon Prime Video. La nuova promozione del colosso dell'e-commerce è disponibile, e ve ne parliamo in questo articolo.

La descrizione della nuova promozione di Amazon recita: "Guarda qualunque film o serie TV inclusi in Prime Video per almeno 5 minuti. Riceverai il tuo buono sconto via e-mail entro 4 settimane dopo aver completato le azioni di cui sopra". Ed è proprio così: basterà utilizzare per almeno cinque minuti il servizio Amazon Prime Video per ottenere 5 euro di buono sconto, validi sui prodotti venduti e spediti da Amazon (con un ordine di almeno 20 euro escluse le spese di spedizione).

La promozione è valida fino al 5 febbraio 2020; il buono sconto verrà ricevuto entro due settimane. Il codice promozionale, infine, potrà essere utilizzato poi entro le 23:59 del 9 marzo 2020.