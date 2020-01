OnePlus, potenziamento per la fotocamera in arrivo, grazie alla community

La società OnePlus, uno dei leader nella produzione di smartphone android, è nota per prestare molta attenzione al feedback dei propri utenti. E proprio le informazioni ricevute dalla community permetteranno di potenziare la fotocamera dei prodotti, nel prossimo futuro.

OnePlus ha confermato alcune modifiche che verranno apportate agli smartphone android attualmente in commercio, per potenziare la loro fotocamera. Si comincerà con una maggiore coerenza e uniformità nella gestione di esposizioni, colori e bilanciamento del bianco, passando poi al miglioramento del sistema di autofocus (i problemi presenti verranno rimossi nel corso del 2020). Ancora, un futuro aggiornamento migliorerà la riproduzione del colore della pelle, e in futuro arriverà anche la nuova modalità Super Stabilizzatore 4K (per i dispositivi in grado di supportarla nativamente).

Non è tutto: OnePlus approfondirà i problemi di scarsa fluidità negli scatti panoramici, segnalati da alcuni utenti, nonché la velocità di apertura dell'otturatore. Per ora pare invece non sia possibile fare nulla per le registrazioni video a risoluzione FullHD e 4K su tutte le lenti, per limitazioni lato hardware (problema che comunque si cercherà di risolvere con i prossimi modelli). Tante altre informazioni che potrebbero interessarvi sono disponibili nel campo Fonte di questo articolo.