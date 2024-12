Amazon ha consegnato il primo pacco con un drone in Italia: l'arrivo di Prime Air è molto vicino

Amazon fa volare i droni in Italia. L'azienda di Seattle ha concluso con successo il primo test del servizio di consegna con drone Prime Air nel nostro paese. La sperimentazione, autorizzata dall'ENAC, si è svolta a San Salvo, in Abruzzo, e rappresenta un passo importante verso l'introduzione di questo innovativo sistema di consegna anche in Europa.

Il test, effettuato il 4 dicembre, ha visto protagonista il drone MK-30, progettato da Amazon per trasportare pacchi fino a 2,26 kg e volare anche in condizioni meteo non ottimali. L'obiettivo principale della prova era verificare il rispetto di tutti i requisiti normativi e operativi per l'avvio del servizio commerciale, previsto in Italia per il 2025.