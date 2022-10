Amazon Kindle Unlimited gratis per 3 mesi: offerta ancora disponibile, link per gli iscritti Prime

Tramite Amazon, è ancora disponibile un'offerta per tre mesi gratis di Amazon Kindle Unlimited: come in precedenza, è valida solo per gli utenti Prime "idonei". Per sapere se lo siete, vi basta andare a questo indirizzo dopo aver fatto l'accesso al vostro account. Secondo alcune segnalazioni, anche se avete usato il mese gratuito avete comunque accesso a questa promozione, quindi non date per scontato di non poterla sfruttare!

Amazon Kindle Unlimited costa di norma 9.99€ al mese: grazia a questa offerta però potrete accedere al servizio in modo completamente gratuito per un totale di tre mesi. In altre parole, il risparmio è di 29.97€. Scaduta l'offerta, si torna a pagare 9.99€: potete ovviamente cancellare l'abbonamento in ogni momento così da usare il tempo che vi rimane e non pagare alcun rinnovo.

Amazon Kindle Unlimited dà accesso a oltre 1 milione di titoli, tra romanzi, visual novel, albi a fumetti, manuali e non solo. Potete utilizzarlo da qualsiasi dispositivo tramite l'aap Kindle: potete usare il computer, lo smartphone, il tablet e ovviamente i lettori eBook Kindle. Potete trovare romanzi da poco pubblicati ma anche grandi classici come La compagnia dell'anello di Tolkien o la saga di Harry Potter.

