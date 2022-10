Pokémon Scarlatto e Violetto: leak svela quanti Pokémon saranno nel Pokédex?

Come da tradizione, anche l'uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto è preceduta da una serie di leak e voci di corridoio, in questo caso per quanto riguarda la quantità di creature presenti nel Pokédex nei nuovi capitoli, che sembrerebbero essere 400.

L'informazione arriva da Zodiachi Khuller (o Riddler_Khu), personaggio piuttosto noto in ambito Pokémon, per quanto riguarda informazioni riservate e datamining sui capitoli della serie, rivelate attraverso Twitter. In questo caso, il messaggio è davvero molto ermetico e sibillino, essendo praticamente un'operazione di aritmetica.



Non è facile capire di cosa si tratti, ma secondo varie interpretazioni si tratterebbe della quantità di Pokémon presenti nel nuovo Pokédex di Pokémon Scarlatto e Violetto, per quanto riguarda le creature presenti proprio nei giochi in questione, con un riferimento anche alla provenienza di questi.

297 si riferirebbe ai Pokémon di ritorno dai capitoli precedenti, mentre 103 sarebbero quelli nuovi e inediti, per un totale di 400. Il riferimento a "40+" visibile nel tweet potrebbe avere a che fare con i Pokémon scoperti nel codice del gioco ma che potrebbero non essere disponibili subito, dunque forse da sbloccare attraverso eventi, DLC o espansioni future, oppure trasferibili attraverso l'app Pokémon Home.

Ovviamente si tratta di una speculazione, da prendere come semplice voce di corridoio in attesa di eventuali informazioni. Nel frattempo, qualche giorno va abbiamo visto un nuovo trailer con tante trame e attività disponibili, dal quale abbiamo anche tratto un'analisi approfondita.