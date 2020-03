Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 23/3/2020

Le offerte Amazon ci accompagnano anche in questa nuova settimana di lockdown e, al netto di ritardi sulle spedizioni, offrono occasioni di risparmio interessanti, tutte nell'ambito della mobilità. Sfruttarli per ora è complicato, ma si spera che le misure d'emergenza ci permettano di tornare alla luce del sole, o a ritmi di lavoro normali, almeno per godere di una parte dell'estate.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.