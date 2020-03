APKMirror: cos'è, come installarla e perché è diversa dal Google Play Store

Installare le app su smartphone android da oggi sarà un po' più semplice ed intuitivo, grazie all'arrivo di APKMirror. Ma cos'è esattamente? Si tratta dell'applicazione ufficiale del celebre portale, che negli ultimi anni ha svolto il ruolo di punto di raccolta di moltissime app del web. Un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli amanti del sideload, cioè degli utenti su smartphone android che cercano APK da terze parti per poi procedere all'installazione manuale.

Ora la prima app ufficiale di APKMirror è disponibile, come annunciato da Android Police nelle scorse ore. APKMirror VS Google Play Store, dunque? Non proprio: APKMirror non è uno store digitale, come la nuova AppGallery di Huawei ad esempio, ma piuttosto un installer, un'applicazione che fornisce semplicemente supporto nell'installazione manuale. Di certo può essere utilizzata, con un po' di accortezza, in alternativa al Google Play Store.

Come funziona APKMirror? Una volta installata l'app, quest'ultima richiederà l'accesso all'archivio dello smartphone android per poter controllare gli APK scaricati manualmente, e quindi supportate il possessore del dispositivo nell'installazione. Attualmente l'app è disponibile in versione alpha, quindi verrà ulteriormente rifinita e perfezionata nei prossimi mesi.