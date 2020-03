Pokémon GO: Lega Mega, quali Pokémon usare nella prima stagione

La prima stagione della Lega Lotte GO di Pokémon GO è praticamente dietro l'angolo: nelle prossime ore si comincerà con la Lega Mega, e i giocatori del titolo mobile targato Niantic Labs si stanno chiedendo quali Pokémon utilizzare, come utilizzarli al meglio e quali saranno tutte le condizioni del caso. Facciamo dunque il punto ella situazione.

Una volta che la Lega Mega di Pokémon GO sarà disponbile, i giocatori si accorgeranno di poter utilizzare soltanto determinati Pokémon, ovvero quelli i cui Punti Lotta si aggirano su una cifra inferiore ai 1500 punti. Determinate specie saranno escluse, mentre altre torneranno decisamente più utili in battaglia. Dal momento che evolvendo un Pokémon i suoi Punti Lotta cambiano a volte anche drasticamente, bisogna fare molta attenzione a quali far evolvere e quali no: pena l'esclusione dalla competizione della prima stagione della Lega Lotte GO.

Ecco i Pokémon migliori da usare nella Lega Mega, tutti vicini il più possibile ai 1500 Punti Lotta, ma senza superarli. Abbiamo anche indicato quanto potrebbero modificarsi i rispettivi Punti Lotta durante l'evoluzione, così che sappiate come e quando rischiare.

Azurill 304CP - Azumarill 1326 < 1499 > 1779

Chikorita 555CP - Meganium 1431 < 1500 > 1588

Chinchou 781CP - Lanturn 1455 < 1499 > 1556

Cleffa 385CP - Clefable 1398 < 1501 > 1644

Croagunk 547CP - Toxicroak 1430 < 1499 > 1588

Gastly 914CP - Haunter 1460 < 1500 > 1551

Meditite 695CP - Medicham 1435 < 1500 > 1586

Mudkip 545CP - Swampert 1437 < 1500 > 1582

Shieldon 842CP - Bastiodon 1456 < 1499 > 1556

Swablu 587CP - Altaria 1428 < 1501 > 1597