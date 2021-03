Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 8/3/2021

Le offerte Amazon di questa settimana partono con un paio di sconti modesti sui videogiochi ma compensano con due offerte lampo sulle valide cuffie da gioco MPOW e con uno sconto importante su un laptop decisamente potente. Abbina infatti un processore potente e una RTX 2080 mobile, destinata a restare un'opzione valida nonostante l'arrivo delle GPU della serie 3000, a uno schermo da 144 Hz con ben 500 nits di luminanza. Aggiungendo al tutto una SSD da 2 TB.

