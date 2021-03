Super Mario domina, ma i giochi PS5 resistono nella classifica UK di inizio marzo

Ieri si è conclusa la prima settimana di marzo 2021 e abbiamo modo di analizzare la classifica UK (vendite scatolate, non digitali). Il mercato del Regno Unito è sempre un ottimo indicatore delle vendite europee e anche questa volta dimostra che Nintendo Switch domina, soprattutto grazie alla sua mascotte principale, Super Mario. I giochi PS5, però, riescono a resistere.

Vediamo prima di tutto la classifica UK (Top 10, precisamente) dei giochi scatolati venduti nella prima settimana di marzo 2021:



Super Mario 3D World + Bowser's Fury Marvel's Spider-Man: Miles Morales Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe Call of Duty: Black Ops Cold War Super Mario 3D All-Stars Grand Theft Auto 5 Minecraft (Switch) Ring Fit Adventure Assassin's Creed Valhalla

Come potete vedere, in prima posizione possiamo trovare di nuovo (precisamente per la quarta settimana di fila) Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Risale dalla tredicesima alla sesta posizione Super Mario 3D All-Stars, probabilmente grazie al fatto che alla fine del mese il gioco non sarà più disponibile né in formato fisico né in formato digitale. Anche Mario Kart 8 Deluxe cresce, dalla sesta alla quarta posizione. Per il resto, Nintendo Switch può vantare ottimi risultati di Animal Crossing New Horizons (dalla settimana alla terza) e di Ring Fit Adventure (dalla quattordicesima alla nona), senza dimenticare il sempre verde Minecraft.

Come detto, però, PS5 non molla la presa nella classifica UK. Probabilmente grazie all'arrivo di nuove scorte, Marvel's Spider-Man Miles Morales è per la seconda settimana il secondo gioco più venduto. Fuori dalla Top 10 troviamo anche Yakuza Like a Dragon (35esima posizione) che ritorna nella Top 40 grazie all'uscita della versione PS5. Cala invece The Last of Us Parte 2 (PS4) che passa dalla terza posizione della scorsa settimana all'undicesima: il gioco aveva visto un enorme spinta grazie al fatto che era stato messo in sconto e in parte sta ancora beneficiando della cosa.

Nintendo Switch domina il Giappone nella classifica delle vendite di Famitsu: non è solo il Regno Unito ad amare i giochi Switch.