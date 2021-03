Pokémon GO: i Pokémon più rari di marzo 2021 svelati dalla community

Pokémon GO continua il proprio successo e si inoltra nel mese di marzo 2021 con tanti nuovi Pokémon da farci catturare. Quali sono i più rari del mese? Ecco la classifica completa delle catture più rare disponibili nel gioco di Niantic, Nintendo e Pokémon Company.

Ecco i Pokémon "Ultra Rari" di marzo 2021 in Pokémon GO:



Axew

Unown

Chimecho

Tirtouga

Archen

Vediamo invece i Pokémon "Rari" di marzo 2021 in Pokémon GO:



Larvitar

Nincada

Feebas

Bagon

Dratini

Gible

Sewaddle

Emolga

Karrablast

Shelmet

Elgyem

Cryogonal (Più comune nei climi nevosi)

Vanillite (Più comune nei climi nevosi)

Scrafty

Litwick

Stunfisk

Golett

Deino

Ricordate che questa lista non è ufficiale e non è stilata dagli sviluppatori, ma è stata creata dalla community di Pokémon GO. Sfruttatela per avere un punto di riferimento su quali sono i più rari del momento, sapendo che potrebbe differire leggermente.

Vi ricordiamo inoltre che gli sviluppatori di Pokémon GO hanno recentemente dato il via a un nuovo evento riparatore dedicato a Kanto Tour. Vi ricordiamo infatti che, quando l'evento è andato in onda per la prima volta, alcuni utenti non paganti sono stati in grado di ottenere tutta una serie di bonus che sarebbero dovuti essere esclusivi dei giocatori che avevano pagato un biglietto. La colpa è stata di Niantic che ha quindi deciso di riparare al danno proponendo un secondo evento per chi avesse già pagato.

Per tutti i dettagli sull'evento riparatore ecco la nostra notizia con data, orario e missioni per il nuovo evento esclusivo. Infine, vi segnaliamo anche che il prof. Willow diventerà una carta del GCC di Pokémon nella nuova collaborazione con Pokémon Go.