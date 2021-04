Amazon Prime Day 2021, quando partiranno le offerte? Si parla di un anticipo

Quando partiranno le offerte dell'Amazon Prime Day 2021? Stando a un report pubblicato da Vox, quest'anno l'evento potrebbe arrivare in netto anticipo rispetto al 2020, svolgendosi nel mese di giugno.

Come probabilmente ricorderete, le date dell'Amazon Prime Day 2020 erano state spostate addirittura a ottobre per via delle difficoltà legate alla pandemia.

Ebbene, il colosso dell'e-commerce sembra puntare per quest'anno a una collocazione quasi tradizionale per l'evento, che solitamente si svolgeva a luglio.

Amazon Prime Day.

Amazon non ha confermato né smentito le voci in questione, secondo cui esiste peraltro la possibilità che venga organizzato anche un secondo appuntamento in autunno.

Di certo sarà interessante capire se per giugno la situazione del catalogo del sito tornerà più o meno alla normalità per quanto concerne la disponibilità di console next-gen e schede video, due prodotti che ormai da mesi sono soggetti a enormi problematiche.