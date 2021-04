PUBG: New State, su Android pre-registrazioni a quota 10 milioni

PUBG: New State ha aperto lo scorso febbraio le pre-registrazioni su Android, e a quanto pare la risposta degli utenti è stata entusiastica, con oltre 10 milioni di preorder effettuati su Google Play Store.

Annunciato alcune settimane fa, PUBG: New State è un nuovo battle royale futuristico realizzato dagli autori di PUBG, e a quanto pare si tratta a tutti gli effetti di sequel con meccaniche ridisegnate per i dispositivi mobile.

"In PUBG: NEW STATE, 100 giocatori combatteranno con varie armi e strategie finché rimarrà un solo vincitore. Utilizzate attrezzature, veicoli e consumabili per essere sopravvivere fino alla fine in un campo di battaglia sempre più piccolo", recita la sinossi ufficiale del gioco.

Fra le caratteristiche spiccano la global illumination per migliorare la grafica e la nuova mappa completamente aperta, ottimizzazioni extra per i terminali iOS e Android, nonché una serie di feature inedite per quanto riguarda il gameplay.

L'ambientazione si colloca in un 2051 alternativo e anarchico, che vede il feroce scontro tra fazioni: dal punto di vista narrativo ci troviamo di fronte a un vero e proprio seguito di PUBG.