Amazon Prime Day: sogno di una notte di mezza estate o una due giorni da incubo?

A meno che stiate vivendo in un rifugio antiatomico senza connessione a internet (e in quel caso ci chiediamo come diavolo siete riusciti a recuperare questo Parliamone) vi sarete accorti che oggi e domani si "festeggiano" gli Amazon Prime Day, una due giorni di offerte che il colosso della distribuzione riserva agli abbonati Prime. Si tratta di una serie di offerte in pieno stile Black Friday, altra strategia di vendita importata dagli USA, che copre praticamente tutto il catalogo del celebre negozio (e di tutti i concorrenti che, in un modo o nell'altro si sono allineati). Ecco, detto senza mezzi termini, vi piace come idea? La sfruttate per aggiornare l'equipaggiamento tecnologico e non in vista dell'estate o è una consuetudine che vi annoia, soprattutto considerando che occupa la stragrande maggioranza degli spazi sui siti di tutto il mondo?

Il motivo per cui questo avviene è molto semplice e ormai alla luce del sole: utilizzando uno dei tanti link proposti da tutte le testate del mondo, noi inclusi, fa in modo tale che Amazon ceda una piccola percentuale di quanto si spende a coloro che gli hanno procurato il cliente. E visto che il giro di affari dovrebbe gonfiarsi a dismisura, ecco che quella pur piccola percentuale fa gola un po' a tutti.

s La questione, però, è che se ha ancora senso tutto questo. Siamo bombardati 365 giorni l'anno con nuove promozioni, sconti e quant'altro. Cercando bene su internet si possono trovare prezzi molto competitivi in qualunque momento dell'anno, perché aspettare il Prime Day.

O forse sono semplicemente inacidito e il sogno di andare a vivere in campagna in stile Toto Cotugno si fa sempre più pressante, basta vedere il mio unico acquisto, una pompa per tirare su l'acqua da un pozzo e innaffiare le piante: E sì che di sfizi da togliermi ce ne sarebbero e ci sono pure un paio di cose che servono, ma non ho trovato nulla in grado di smuovermi. So che i problemi del mondo sono altri, ma sembra che oggi non si possa pensare ad altro, ed eccoci qui.

Voi, invece? Avete trovato qualcosa che vi garba o siete disillusi come il sottoscritto?