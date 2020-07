Amazon Prime Video, app per Windows 10 disponibile: link per il download

Probabilmente conoscerete già da parecchio tempo Amazon Prime Video, il servizio di video on demand del celebre colosso dell'e-commerce. Fino ad oggi, tuttavia, ne avrete fruito su PC Windows 10 tramite browser: quei tempi sono finiti, dato che l'app dedicata è pronta.

Nel momento in cui scriviamo, difatti, l'app per PC Windows 10 di Amazon Prime Video è disponibile e perfettamente funzionante. "Guarda film e serie TV consigliati per te, tra cui le serie Amazon Original come The Boys, Hunters, Hanna, Jack Ryan e molte altre" recita la sua descrizione sul Microsoft Store; potete scaricarla presso questa pagina web. Circa una settimana fa era già stata avvistata, ma non funzionava se non tramite beta testing privato: ora invece è accessibile a chiunque, basterà effettuare il login con le proprie credenziali. E sì, è necessario un abbonamento ad Amazon Prime in corso di validità.

L'app di Amazon Prime Video su PC Windows 10, oltre ad evitare l'utilizzo del browser web, presenta alcune funzionalità tutte particolari. Innanzitutto è possibile mettere in download i propri video preferiti per poi guardarli offline, ovunque vi troviate e quando vogliate. Consente anche di noleggiare direttamente all'interno dell'app i propri film e le proprie serie TV preferite. Sono necessari almeno 2.4GB di spazio libero su disco fisso.

A proposito di offerte e novità, Amazon Prime Student sta regalando 10 euro di sconto ai suoi nuovi iscritti, potranno essere utilizzati liberamente per gli acquisti su Amazon.it.