AMD presenta Ryzen 7 9800X3D, il chip di nuova generazione pensato per il gaming

Giocare su PC ha da sempre richiesto un'elevata potenza di calcolo, con la richiesta di componenti necessariamente all'avanguardia per far girare senza problemi gli ultimi titoli tripla A al massimo delle impostazioni grafiche. Alla luce di questo, nel corso delle ultime ore, la compagnia AMD ha presentato ufficialmente il suo nuovo chip Ryzen 7 9800X3D, costruito sull'architettura Zen 5 e pensato per garantire elevate prestazioni sia per i videogiochi che per la creazione di contenuti di vario tipo: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

AMD Ryzen 9800X3D: le specifiche tecniche Una delle caratteristiche più importanti e salienti del nuovo chip Ryzen 9800X3D risiede nei suoi 8 core avanzati, che assieme ai 16 thread garantisce ottime performance per ogni utilizzo possibile, dall'esecuzione dei videogiochi più recenti fino alla gestione dei software di videoediting o fotoritocco. Entrando maggiormente nei dettagli e facendo un rapido confronto, il nuovo chip firmato AMD offre un aumento indicativo dell'8% nelle prestazioni gaming rispetto al precedente Ryzen 7 7800X3D, che aumenta al 20% se messo a confronto con il processore Intel Core Ultra 9 285k. AMD Ryzen 9800X3D Il nuovo chip Ryzen 7 9800X3D offre una frequenza clock di base pari a 4,7 GHz, con la possibilità di avere un boost massimo di 5,2 GHz, risultando a tutti gli effetti la velocità massima mai raggiunta da un chip appartenente alla serie X3D. Si tratta tra l'altro del primo processore della serie completamente sbloccato, garantendo così ulteriori salti in avanti nelle prestazioni, sia per i giocatori che per i content creator.