AMD Radeon RX 6500 XT: ufficialmente disponibile la nuova scheda video budget di AMD

Ufficialmente disponibile, la AMD Radeon RX 6500 XT, presentata al CES 2022 con un sacco di altre novità, è la nuova scheda video di fascia bassa con cui AMD va finalmente a rimpiazzare gli ultimi rimasugli della lineup Radeon RX 5000. Da qui un prezzo consigliato di 215 euro che fa però il paio con un taglio netto delle compute unit che si fermano a 16 contro le 28 della AMD Radeon RX 6600.

Certo, questo nuovo modello può anche contare su clock da record, merito anche del nuovo processo produttivo a 6 nanometri, ma si trova comunque strozzato da un bus per la memoria da appena 64-bit e deve fare i conti con i rincari di questo periodo che hanno portato il prezzo dei primi modelli disponibili a oltre 350 euro.

L'annuncio della AMD Radeon RX 6500 XT al CES 2022

Dal punto di vista hardware, come anticipato, i pezzi forti sono i transistor a 6 nanometri che contribuiscono a frequenze da record di 2610 MHz in modalità gaming e 2815 MHz in boost. Comportano però un TPD di 107 W che risulta elevato in relazione alle caratteristiche di una scheda che essendo limitata a 16 compute unit è anche limitata a 16 ray accelerator e 1024 streaming processor complessivi.

Inoltre si ferma a 4 GB di memoria GDDR6 che pur spinti a 18 Gbps non possono fare miracoli per una GPU che si aggira dalle parti di una AMD Radeon RX 5500 XT da 4 GB e le prende da una AMD RX 5500 XT da 8 GB. Certo, se la cava bene in 1080p e ci aggiunge il supporto per il ray tracing, in qualche modo sfruttabile nonostante i pochi ray accelerator grazie l'upscaling FidelityFX Super Resolution, ma è chiaro che aggiunge ben poco di interessante al panorama delle GPU da gaming.

Scheda tecnica AMD Radeon RX 6500 XT