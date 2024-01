AMD Radeon RX 7600 XT in arrivo a gennaio? Ci sono voci sulla disponibilità di versioni custom

Le voci che orbitano attorno alla GPU AMD Radeon RX 7600 XT si fanno sempre più interessanti e le ultime indiscrezioni vedono il lancio della scheda grafica alla fine di questo mese. La GPU in questione dovrebbe dunque affacciarsi sul mercato con un prezzo di circa 300 dollari statunitensi. Non è la prima volta che sentiamo parlare di questa scheda grafica come prossima al rilascio: è stata menzionata infatti già a settembre quando ha fatto la sua prima comparsa online.

In base a queste informazioni, il sito Benchlife ha riportato che al momento questa potrebbe essere l'unica scheda che AMD ha in programma di lanciare visto che le RX 7800 e RX 7700 non sembrano rientrare nei piani attuali di AMD. La Radeon RX 7600 XT potrebbe essere dunque il primo lancio di una nuova GPU RDNA 3 nel 2024, e molto probabilmente anche l'ultimo, dato che la società passerà alla produzione di GPU basate su RDNA 4 nel secondo semestre dell'anno.