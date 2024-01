La testimonianza di Bakaba potrà senz'altro tornare utile in tal senso , vista la grande stima di cui lo studio director di Arkane Lyon gode presso la community degli appassionati di videogiochi.

All'inizio dell'anno Tetsuya Nomura ha detto che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin potrebbe avere un seguito , laddove la popolarità del gioco dovesse ricevere un importante boost rispetto alle prime settimane, non proprio entusiasmanti sul piano dell'accoglienza.

"Perché nessuno mi ha detto quanto fosse bello Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin in cooperativa?", ha scritto Bakaba, fornendo un punto di vista alternativo rispetto a quanto espresso dalla critica internazionale, che ha accolto il gioco con voti positivi ma con alcune eccezioni .

Dinga Bakaba , director di Marvel's Blade, ha detto di aver molto apprezzato la modalità cooperativa di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin , il controverso action RPG sviluppato da Team Ninja.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è fantastico in co-op per Dinga Bakaba