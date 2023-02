Amnesia: The Bunker, video di gameplay rivela l'arrivo di un mostro

Amnesia: The Bunker è tornato a mostrarsi con un breve video di gameplay in cui il nostro personaggio si imbatte in un mostro... o almeno è quella l'impressione, visto che nei sotterranei in cui è ambientato il gioco niente è come sembra e la mente può fare brutti scherzi.

Certo, non c'è dubbio che gli scenari nasconderanno delle insidie, come rivelato nel trailer con le trappole di Amnesia: The Bunker, ma la componente psicologica è sempre stato un aspetto centrale negli horror di Frictional Games e immaginiamo che questo nuovo progetto non farà eccezione.

In uscita il 16 maggio su PC, PlayStation e Xbox, Amnesia: The Bunker ci vedrà esplorare i corridoi di un bunker della Linea Maginot, sullo sfondo della prima guerra mondiale, e nel corso della campagna non mancheranno le sorprese.

Dovremo infatti controllare pareti e pavimenti, fare attenzione ai suoni e alle ombre, disporre al meglio delle nostre risorse e della luce elettrica per sopravvivere a una situazione potenzialmente da incubo, incapaci di capire se c'è davvero una presenza minacciosa insieme a noi oppure no.