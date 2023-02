Tales of Symphonia Remastered, gli sviluppatori si scusano per i problemi su Switch

A quanto pare Tales of Symphonia Remastered soffre di alcuni importanti problemi tecnici su Nintendo Switch, e gli sviluppatori hanno pubblicato un messaggio sui social per scusarsi dell'accaduto, promettendo degli aggiornamenti risolutivi.

Nella nostra recensione di Tales of Symphonia Remastered non abbiamo riscontrato tali criticità, essendoci stata fornita una copia per PS4, ma sembra che i possessori della console ibrida giapponese si stiano lamentando parecchio in merito a crash, lunghi tempi di caricamento e asset di bassa qualità.

Nel post, il team di sviluppo scrive di aver riscontrato dei problemi con il gameplay di Tales of Symphonia Remastered per Nintendo Switch, e di essere alla ricerca di una possibile soluzione, promettendo di aggiornare i possessori del gioco non appena saranno disponibili degli aggiornamenti.

Al netto di queste magagne, il nostro Christian Colli ha giudicato appena discreta la remaster, sottolineando come il gioco originale abbia qualcosa da dire ancora oggi, nonostante l'età, ma la riedizione pecchi in termini di contenuti e qualità.