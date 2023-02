Wild Hearts, la video analisi di Digital Foundry mette in evidenza i problemi del gioco

Wild Hearts è finito sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, che ha realizzato la video analisi delle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S, riscontrando una serie di problemi tecnici che impediscono all'hunting game di Omega Force di spiccare davvero.

Sebbene non al livello della disastrosa versione PC, Wild Hearts si muove sulle console Sony e Microsoft con più di un'incertezza sul fronte della qualità degli asset e dell'effettistica, scendendo a importanti compromessi per quanto riguarda invece le prestazioni.

Le due modalità grafiche disponibili adottano infatti degli espedienti per ridurre il carico computazionale: i 4K a 30 fps sono dinamici e scendono fino a 1080p nelle situazioni più caotiche, la stessa risoluzione utilizzata per la modalità a 60 fps. Quest'ultima purtroppo non è disponibile su Xbox Series S.

Per quanto riguarda invece la già citata versione PC, Digital Foundry ha ammesso di non averci passato sopra troppo tempo viste le magagne piuttosto evidenti e già ampiamente segnalate, specie in termini di stuttering. Insomma, la testata inglese attenderà i promessi aggiornamenti migliorativi e poi magari effettuerà un'analisi aggiornata.

Ulteriori dettagli li trovate, come al solito, nella nostra recensione di Wild Hearts.