Among Us vi regala un contenuto per la fine del 2023: ecco quale

Among Us, negli anni, ha regolarmente reso disponibili nuovi elementi estetici per personalizzare i propri personaggi. Ora, con l'arrivo del nuovo anno, lo sviluppatore Innersloth ha reso disponibile un nuovo capello da festa. L'annuncio è avvenuto tramite Twitter/X e potete vedere il contenuto poco sotto.

Questo cappello per Among Us sarà reclamare nel gioco fino al 31 gennaio 2024. Vi basta accedere al gioco per ottenerlo, ma dopo la data di scadenza sarà perso per sempre, a meno che Innersloth non lo proponga ancora una volta in un'altra occasione.

Il cappello di Among Us per il nuovo anno

