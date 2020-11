Among Us: uno sguardo alla nuova mappa, novità a dicembre

Lo sviluppatore InnerSloth ha pubblicato la prima immagine della nuova mappa di Among Us, promettendo novità a dicembre.

Più precisamente, saranno fatti dei non meglio specificati annunci durante la kermesse dei The Game Awards del 10 dicembre, dove Among Us potrebbe ricevere un premio come miglior gioco multiplayer e uno come miglior gioco mobile (nel caso venga votato).

Among Us è sicuramente il fenomeno videoludico più rilevante di questo 2020, capace di attirare più di 200 milioni di giocatori, grazie alle sue meccaniche semplici e immediate. Da ricordare sempre il fatto che era sul mercato da quasi due anni quando i giocatori si sono accorti della sua esistenza, grazie soprattutto agli streamer su Twitch.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Among Us è disponibile per PC (a pagamento) e per sistemi mobile (come free-to-play). Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Among Us.